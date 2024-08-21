Старшего внука Геннадия Зюганова госпитализировали после ДТП

20 августа в Одинцовском городском округе попал в ДТП Леонид Зюганов, старший внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Авария случилась в селе Козино.

36-летний политик попал в аварию неподалеку от кафе. После аварии у него диагностировали вывих плечевого сустава — Зюганову понадобилась госпитализация. Однако состояние его здоровья не вызывает опасений, пишет mk.ru, не уточняя подробности аварии.

У 80-летнего Геннадия Зюганова есть дочь Татьяна и сын Андрей, которые подарили знаменитому политику семерых внуков.

Леонид, сын Андрея Зюганова, пошел по стопам деда. С 2014 года он является членом Московской городской Думы, а в апреле прошлого года политика выдвинули от партии КПРФ на пост мэра столицы.

11 марта 2022 года внесён в санкционный список США из-за поддержки политики российского президента Владимира Путина.

Напомним, 26 июня председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил 80-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, он каждое утро делает зарядку, работает на приусадебном участке и не забывает о политической деятельности. Лидер коммунистов раскрыл, в чем его секрет долголетия.