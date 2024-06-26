«Зеленая» стометровка босяком: Геннадий Зюганов раскрыл Малахову секрет мужской силы

26 июня лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отмечает 80-летний юбилей. В честь праздника политик показал свой двухэтажный дом в Подмосковье. Он пригласил в гости телеведущего Андрея Малахова и рассказал, что помогает ему оставаться в тонусе.

Президент России Владимир Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда. Политик отмечает, что пока не собирается бросать работу и чувствует себя полным сил и энергии.

Геннадий Зюганов давно живет за городом в небольшом уютном доме. Он уверен: природа положительно сказывается на его самочувствии. На его участке высажено 30 редких видов растений — некоторые из них привезены из Крыма и Северного Кавказа. Политик помогает и животным: синицы вывели несколько потомств на его глазах. Часто на территорию забегают белки, поэтому Зюганов всегда оставляет для них угощения.

Политик ежедневно занимается спортом. Во дворе у него установлен турник. Встает Зюганов в пол шестого и сразу идет делать зарядку.

«Меня земля очень хорошо дисциплинирует: надо обязательно прополоть, убрать, пересадить», — рассказал он в эфире программы «МАЛАХОВ» на «Россия 1».

Практикует Зюганов и «зеленую» стометровку босяком. Утром он следит за огородом — это, по его словам, снимает все перегрузки.

Он признался, что не планирует строить большой особняк для семьи: гораздо удобнее политику жить в небольшом, уютном доме.

«Ко мне как-то приехал один олигарх и говорит: «Зачем быть генсеком, чтобы жить в таком курятнике?» А побыл, посмотрел и говорит: «Знаешь, а может быть, ты прав», — сказал Зюганов.

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