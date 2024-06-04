Старшая по дому не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности в Белгороде: никто не вступился

В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытия во время ракетной опасности. Малолетним пришлось срочно искать другое убежище. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 3 мая вечером в городе объявили ракетную опасность. В это время во дворе на улице Шаландина гуляли школьники. Услышав предупреждение, они направились в подъезд. Однако попасть внутрь у них не вышло из-за женщины, которая велела им найти другое место.

Дети спорить не стали и направились искать укрытие. Отмечается, что никто из взрослых не вступился за них.

Когда об этой ситуации стало известно, жители города потребовали привлечь к ответственности старшую по дому за оставление детей в опасности.

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