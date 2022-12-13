Старик из подмосковного приюта умер из-за своей любви к блинам

В одном из социальных приютов на юге Московской области произошла трагедия. Немолодой мужчина, который подрабатывал в этом учреждении дворником, умер прямо во время ужина. Об этом сообщает «МК».

Нелепая смерть произошла в понедельник вечером. 61-летний мужчина пошел в магазин, где набрал любимых продуктов. Ему и еще нескольким одиноким «постояльцам» периодически разрешали ходить в супермаркет за едой.

Старик взял чипсы, сухарики, печенье и готовые блины, которые нужно было разогреть в микроволновой печи. Мужчина слишком поспешил, откусил большой кусок и, не прожевав его, проглотил. Блин встал у него поперек горла.

Соседи по столу пытались спасти бедолагу, стучали по спине, но огромный кусок просто застрял. Когда бригада скорой помощи прибыла, то им оставалось только констатировать смерть пенсионера.

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