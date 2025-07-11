«Стараюсь не думать, чтобы не было истерик»: мать убитого ВСУ 5-летнего курянина вышла на связь из больницы

Бойцы ВСУ нанесли удар, в результате которого погиб 5-летний мальчик по имени Толя. Мать ребенка, жительница Курска, после случившегося оказалась в больнице. Впервые после госпитализации она вышла на связь и рассказала о своем состоянии.

В беседе с RT курянка заявила, что ей сейчас очень сложно вспоминать о произошедшем. Для того чтобы расслабить пациентку, врачи колют ей обезболивающие. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

В настоящий момент женщина пытается не думать о сыне, который погиб в результате удара ВСУ по пляжу в Курске. Она старается не погружаться в воспоминания, чтобы не случилась истерика.

«Я стараюсь сейчас об этом не думать, не говорить, чтобы у меня не было каких-то истерик. … Я не смотрю фотографии, я не читаю, что вы там в интернете пишете. Мне это сейчас не к лучшему будет», — поделилась горем россиянка.

Ранее тетя погибшего 5-летнего мальчика из Курска рассказала о последнем дне его жизни. По словам женщины, незадолго до трагедии все было хорошо.