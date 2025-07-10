Тетя погибшего 5-летнего мальчика из Курска рассказала о последнем дне его жизни. Слова женщины передает Kp.ru.

5-летний ребенок закрыл собой мать во время атаки ВСУ на курский пляж. От полученных травм мальчик скончался во время транспортировки в Москву. Родственница умершего призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся. Она не думала, что отдых на пляже может стать роковым.

«Они решили вечером пойти на пляж – отдохнуть и искупаться. Последние несколько дней в Курске стояла жара, днем в такую погоду с ребенком не выйдешь на прогулку, перегреется ведь. Это должен был быть обычный, хороший день. А случилось то, во что мы теперь не можем поверить», — рассказала женщина, едва сдерживая слезы.

После атаки ВСУ мать и сын были госпитализированы. Еще при жизни мальчика его мама рассказывала о серьезных ожогах и плохом самочувствии. После смерти ребенка женщина не выходила на связь с родственниками. Тетя узнала о трагедии с племянником из новостей.

«Новость о гибели Толика очень подкосила нас. Он был таким замечательным мальчишкой. Спокойный, добрый, ласковый. Подаренный судьбой! Все за него переживали и верили в скорое выздоровление, даже несмотря на то, что врачи не давали никаких надежд», — высказалась родственница умершего ребенка.

Ранее мужчина рассказал о смерти матери во время атаки дрона ВСУ. Подробности читайте в этой новости.