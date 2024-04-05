Старая «Волга» на парковке и раскиданные плюшевые мишки: что происходит у «Крокуса» спустя две недели после теракта
© NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/East News
Спустя две недели после теракта у «Крокус Сити Холла» нашли завядшие цветы, раскиданных ветром плюшевых мишек и старую «Волгу» на парковке. Обстановку возле места трагедии описали журналисты сайта mk.ru.
Каждые сто метров по дороге к «Крокусу» дежурят сотрудники ДПС, автомобили туда проехать не могут.
На парковке, откуда уезжали террористы, осталась одна старая «Волга», у машины нижегородские номера. Также стоят автомобили полиции. При виде журналиста сотрудники попросили удалиться: рассказали, что там работает СК, а находиться на месте небезопасно.
После теракта люди оставляли цветы вдоль дороги на МКАДе. На сегодняшний день они завяли, игрушки раскиданы ветром, ведра с водой перевернуты.
На самом мемориале также завядшие цветы, белые сдувшиеся шары. Их никто не убирает. На игрушках лежит упавшее металлическое ограждение.
Рядом с мемориалом стоит палатка Российского Красного Креста, работает штаб помощи пострадавшим, приходят родные убитых. У входа висит табличка «Выдача вещей», там забирают оставленную одежду.
Охранник выставочного центра рядом с местом трагедии рассказал, что их не пропускают внутрь «Крокуса» и на парковку.
«Говорят, опасно там находиться, крыша ведь сгорела, конструкция повредилась, может обрушиться», - сообщил он и добавил, что во время урагана «что-то оттуда падало».
Ранее художник Никас Сафронов заявил, что лучшим наказанием для террористов станет пожизненное заключение. При этом он отметил, что преступники, вероятно, долго не проживут.