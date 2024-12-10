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Опубликовано 10 декабря 2024, 16:18
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Стало трудно дышать: в Москве школьница умерла после посещения бассейна

В Москве 17-летняя школьница умерла после посещения бассейна.
Стало трудно дышать: в Москве школьница умерла после посещения бассейна

© Freepik

В Москве школьница умерла после посещения бассейна. Там ей стало трудно дышать.

Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

8 декабря 17-летняя школьница посетила бассейн с матерью. Там подростку стало трудно дышать.

По словам источника, девочка вернулась домой и, отдохнув, поехала гулять. В автобусе снова почувствовала себя плохо.

Ребенку вызвали скорую, школьницу госпитализировали. В больнице девочка скончалась.

Ее тело направили в морг, будут установлены причины и обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что в Ростове умерла 11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
дети
бассейн
внезапная смерть