Стало трудно дышать: в Москве школьница умерла после посещения бассейна

В Москве школьница умерла после посещения бассейна. Там ей стало трудно дышать.

Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

8 декабря 17-летняя школьница посетила бассейн с матерью. Там подростку стало трудно дышать.

По словам источника, девочка вернулась домой и, отдохнув, поехала гулять. В автобусе снова почувствовала себя плохо.

Ребенку вызвали скорую, школьницу госпитализировали. В больнице девочка скончалась.

Ее тело направили в морг, будут установлены причины и обстоятельства смерти.

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