Опубликовано 10 декабря 2024, 16:181 мин.
Стало трудно дышать: в Москве школьница умерла после посещения бассейна
В Москве 17-летняя школьница умерла после посещения бассейна.
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В Москве школьница умерла после посещения бассейна. Там ей стало трудно дышать.
Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
8 декабря 17-летняя школьница посетила бассейн с матерью. Там подростку стало трудно дышать.
По словам источника, девочка вернулась домой и, отдохнув, поехала гулять. В автобусе снова почувствовала себя плохо.
Ребенку вызвали скорую, школьницу госпитализировали. В больнице девочка скончалась.
Ее тело направили в морг, будут установлены причины и обстоятельства смерти.
Ранее сообщалось, что в Ростове умерла 11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки.