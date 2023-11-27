Стало плохо в пути: 11-летняя девочка-инвалид умерла во время поездки на реабилитацию

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту смерти 11-летней девочки-инвалида в Калининграде. Несовершеннолетней резко стало плохо во время поездки в реабилитационный центр, пишет Klops.ru.

Трагичный случай произошел сегодня, 27 ноября. Жительница Калининграда привезла дочь на коляске к автобусу. Для семьи это было обычным делом — раз в две недели девочку забирал специализированный транспорт, чтобы доставить несовершеннолетнюю на реабилитацию.

Однако в этот раз во время поездки произошло непредвиденное: юной пассажирке резко стало плохо. Водитель автобуса обратил на это внимание, остановил транспорт и вызвал скорую помощь. Через некоторое время медики прибыли на место, но не смогли спасти ребенка. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники СКР и прокуратуры.

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