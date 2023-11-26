Медсестра уронила с каталки 95-летню блокадницу Ленинграда, об этом сообщает Фонтанка.

О происшествии рассказал петербуржец Максим. По словам мужчины, пострадала 95-летняя бабушка его жены. Блокаднице стало плохо 25 ноября. Тогда родственнице вызвали скорую помощь, ее увезли в госпиталь с подозрением на инфаркт.

Когда пациентку привезли в больницу, фельдшер скорой трижды ударил ногой по каталке. В этот момент специальная тележка сложилась и пенсионерка упала на пол.

«Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», — рассказал Максим.

В результате у блокадницы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее переместили в отделение реанимации. При этом с сердцем у бабушки уже все в порядке.

«Теперь основная проблема — это голова. Сделали КТ вчера и сегодня, говорят, что нужна консультация невролога и еще одно КТ, потому что гематома может перерасти в отек», — объяснил Максим.

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