Несколько человек потеряли сознание: 200 россиян оказались заблокированы в раскаленном самолете

200 россиян застряли в аэропорту турецкой Антальи. Сообщалось, что люди несколько часов находились в самолете, где было душно и не работали кондиционеры. Более того, из-за жары некоторые пассажиры стали терять сознание, передает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 29 июня в 7 часов утра Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir должен был вылететь из Антальи в Москву. Уточняется, что сначала людей держали возле гейта, а затем посадили на борт. Однако ситуация осложнилась тем, что в самолете не работали кондиционеры, и пассажиры были вынуждены снимать одежду и передавать друг другу оставшуюся воду. По данным Mash, двое взрослых и ребенок потеряли сознание из-за жары.

«Пилоты все это время не могут запустить двигатели у самолета. Один раз получилось — кое-как запустили, выехали на ВВП и заглохли. Сидим внутри раскаленного самолета больше часа. Экипаж не реагирует», — рассказывал один из пассажиров.

Комментируя произошедшее, в AzurAir заявили, что выруливания на ВПП не было, Boeing вернулся на стоянку для допосмотра. Была проведена подготовка к вылету — судно дозаправляли. Представители авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства. В результате, по информации Mash, рейс ZF-1002 Анталья — Москва вылетел из Турции в Россию в 12:37.

Примечательно, что в это же время проблемы с вылетом в Анталью появились у туристов из Москвы. Как утверждается, вылет лайнера авиакомпании RedWings также переносится с 7 утра. По последним данным, в компании принесли извинения и сообщили, что проводят дополнительный техосмотр самолета. Предварительное время вылета — 16:00.

Ранее сообщалось о том, что борт из Таиланда в Россию дважды прервал полет из-за плохого самочувствия пассажиров.