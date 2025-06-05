Стало плохо — скоро ей в декрет: беременную сотрудницу Ura.Ru выпустили из офиса, где проходят обыски

Из офиса уральского интернет-агентства Ura.Ru, где проходят обыски, продолжает поступать информация. На этот раз журналисты рассказали, что правоохранители отпустили домой работницу отдела кадров, которая вскоре должна была уйти в декретный отпуск.

Во время следственно-оперативных действий девушке стало плохо — она испытала стресс. Силовикам указали на этот факт, и они согласились отпустить беременную девушку из офиса. Сотрудника интернет-агентства работает в отделе кадров и, как сообщает Ura.Ru, никак не связана с работой пишущих отделов.

Силовики пока никак не прокомментировали свои действий и причину визита в офис уральской компании. По одной из версии, которые появились в Сети, это связано с утечкой данных из правоохранительных органов в редакцию, передает РИА Новости. Позже, по информации Telegram-канала ТАСС, эта информация подтвердилась — на компьютерах Ura.Ru во время обысков обнаружили подтверждения покупки оперативных сводок у представителей силовых структур.

В ходе следственно-оперативных действий были задержаны трое сотрудников редакции. Одного из них отпустили после допроса.