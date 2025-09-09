Его не отпустили домой: 15-летний школьник внезапно умер прямо на уроке

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летнего юноши в Приморском крае. Школьник умер во время урока, передает Telegram-канал Amur Mash.

Трагичный случай произошел в селе Чугуевка. По информации журналистов, ученик пожаловался на самочувствие, но его не отпустили домой. Позже во время занятий ему внезапно стало еще хуже.

На место приехала скорая помощь, но спасти парня не удалось — он упал в обморок и скончался. По словам одноклассников, незадолго до потери сознания юноша жаловался на давление и потемнение в глазах. Причина смерти школьника станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Бердске девятиклассница умерла на репетиции танца к 1 Сентября. Девушка внезапно почувствовала недомогание.