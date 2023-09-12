Стало известно о состоянии восьмерых велосипедисток, сбитых мигрантом на фуре в Санкт-Петербурге

Восемь девочек-велосипедисток, сбитых мигрантом на фуре в Санкт-Петербурге, остаются в больницах, четверых готовят к выписке. Поступившую в самом тяжелом состоянии перевели из реанимации – замечена положительная динамика.

Подробности сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Комитет по здравоохранению города.

Состояние восьмерых девочек оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. Тяжелая пациентка сейчас стабильна: ей сняли дренажи, она сама дышит и ест, сидит. Врачи уверены, что со временем есть шанс вернуться в спорт.

Как рассказали изданию в Педиатрическом университете, она получила комплексную терапию, а врачами-реаниматологами, педиатрами, нейрохирургами и другими были приняты точные меры, которые дали результат.

Напомним, грузовик «Скания» врезался в машину сопровождения юных спортсменок утром 7 сентября. Машиной управлял 31-летний иностранец. Автомобиль отлетел в колонну велосипедисток: двое девочек погибли, еще 9 и их тренер пострадали.