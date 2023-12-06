Стало известно о состоянии 11-летнего мальчика из Москвы, которому оторвало петардой пальцы

В Москве врачи продолжают помогать 11-летнему ребенку, которому оторвало пальцы петардой. Стало известно, что ему предстоит перенести ряд сложных операций, чтобы восстановиться. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, у пятиклассника сейчас отсутствуют три пальца. Он лишился их 5 декабря, когда решил поджечь петарду в квартире. Когда мать услышала хлопок из комнаты сына, то зашла и увидела последствия взрыва. Женщина сразу же вызвала бригаду скорой помощи, и мальчика госпитализировали. Сейчас хирурги планируют провести ряд вмешательств, которые могут помочь сделать кисть ребенка прежней.

Отметим, что петарды школьник купил вместе с друзьями в торговом центре. Они поджигали их на улице, а, наигравшись, мальчик решил забрать домой несколько штук.

Ранее в Петербурге восьмиклассницу ударило током при украшении новогодней елки в школе. Она развешивала бумажную гирлянду и в какой-то момент облокотилась на интерактивную доску. Сначала она не стала рассказывать о случившемся учителю, однако позже у нее онемела руки, и ее пришлось везти в больницу.