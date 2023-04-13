Стало известно о семье шестиклассника, который занимался сексом с 26-летней россиянкой

Шестиклассник, который занимался сексом с 26-летней женщиной в Кемеровской области, растет с мамой, отчимом, 17-летней сестрой и 7-летним братом. Об этом рассказала знакомая женщины, которую заподозрили в развращении мальчика.

По ее словам, в семье «ноль воспитания» и мать «совсем не смотрит» за детьми.

«Парень пьет, курит. Школу прогуливает. Маме на него наплевать», - сказала собеседница сайту mk.ru.

Мальчику, о котором идет речь, 14 лет. Он дважды оставался на второй год.

Знакомая привела некоторые подробности о самой женщине, которой за связь с мальчиком грозит до 4 лет тюрьмы. Первого ребенка она родила в 14 лет. Находится в разводе.

Она работала продавцом и барменом в пивном магазине. Потом трудоустроилась в другое заведение.

Источник утверждает, что связь женщины и ребенка длилась около трех месяцев.

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