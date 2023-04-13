Безработный мужчина надругался над школьницей в заброшенном туалете в Ярославской области

Россиянин в Ярославской области заманил 11-летнюю школьницу в туалет и надругался над ней. Об этом сообщается на сайте 76.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Петровское Ростовского района Ярославской области. 35-летний житель заманил несовершеннолетнюю школьницу в заброшенный туалет, несколько раз ударил ее, а потом трогал за интимные места.

Отмечается, что девочка после школьных занятий играла на детской площадке. Там ее нашел злоумышленник и предложил за деньги пойти с ним. По предварительным данным, взрослые узнали об инциденте после того, как школьница рассказала все учительнице, а та связалась с родителями.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Им оказался безработный житель села Воронино Ростовского района. Этот мужчина уже был судим. По данному происшествию возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как школьница в Петербурге отбилась от таксиста, который хотел ее изнасиловать. Девушка гуляла со своими друзьями, около 21:00 решила вызвать такси и поехать домой. Она села на заднее сидение. Вдруг водитель поинтересовался, с кем она гуляла. Пассажирка ответила, что «с другом». После разговора водитель остановился недалеко от дома школьницы и заблокировал двери.