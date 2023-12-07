Стало известно о планах школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии

Устроившая стрельбу в брянской гимназии школьница планировала поджечь здание, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Утром 7 декабря в брянской гимназии №5 прозвучала стрельба - восьмиклассница Алина, которая пронесла с собой охотничье ружье отца, расстреляла одноклассников. Пострадали пять человек, еще одна девочка погибла от полученных ранений. Нападавшая покончила с собой на месте происшествия.

По данным правоохранителей, трагедия могла унести еще больше жизней. В рюкзаке у Алины обнаружили бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок. Вероятно, девочка планировала поджечь школу. Также в личных вещах нашли два ножа.

Кроме того, следователи наткнулись на странную запись в тетради Алины. В ней девочка написала, что должна встретиться с неким другом.

Ранее мы писали о том, что появилась расшифровка записи в тетради открывшей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы.