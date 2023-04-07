Стало известно о новых похождениях мужчины, который охотился на москвичек и заражал женщин ВИЧ

Насильник Денис Гудков, который охотился на москвичек и умышленно заражал женщин ВИЧ с 2005 по 2008 годы, был приговорен к тюремному сроку. На днях стало известно о новом похождении маньяка той поры.

Выяснилось, что жертвой Гудкова стала 16-летняя москвичка. Мужчина изнасиловал ее в 2006 году при нападении на квартиру. В отношении осужденного готовится новое обвинение по данному эпизоду, пишет сайт mk.ru.

Гудков имел несколько судимостей за разбои и грабежи. Выйдя из мест лишения свободы, он познакомился с женщиной легкого поведения. Она болела ВИЧ и заразила мужа.

Это привело к тому, что Гудков стал насиловать москвичек, чтобы умышленно заразить инфекцией. Однако ни одна из более чем 20 жертв не заразилась. Маньяка приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Ранее хейтер заявил, что у балерины Анастасии Волочковой ВИЧ и цирроз печени. Знаменитость сообщила, что ее служба безопасности вычислила «диагнозиста» - мужчина проживает за границей.