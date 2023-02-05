Разъяренная Волочкова рассказала о подозрении на цирроз печени и ВИЧ

Анастасия Волочкова разъяренно ответила хейтеру, заявившему, что у нее цирроз печени и ВИЧ. Такой диагноз поклонник поставил дистанционно.

Смешав свою речь с матом, Волочкова отметила, что давно смирилась с любопытством людей о ее особняке, постели, грязном белье и прочем. Однако тут хейтеры полези еще дальше — в кровь. Балерина убеждена, что такое является немыслимым.

Также Волочкова добавила, что ее служба безопасности раскрыла личность «диагнозиста». Оказалось, что он живет за границей, поэтому будет тяжело привлечь его к суду.

Ранее мы писали, что назван человек, из-за которого Волочкова была пьяной на интервью.