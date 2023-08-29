Стало известно о мужчине, который преследовал юных фигуристок рядом с местом исчезновения Горбачевой

Мужчина преследовал фигуристок рядом с местом исчезновения Алины Горбачевой, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, странный мужчина вел слежку за другими фигуристками, тренирующимися на «Чкалов-арене». Об этом сообщила одна из девочек. Именно там видели в последний раз чемпионку России среди юниоров Алину Горбачеву.

Как уточняется, рядом с местом, где нашли якобы вещи фигуристки, обнаружили следы пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности — рядом расположено несколько строек.

Часть берега Москвы-реки в районе Владимирской церкви следователи оградили лентой. Сейчас на берегу и реке работают поисково-спасательные отряды. До этого звучала версия о том, что Горбачева могла утонуть.

Напомним, Алина Горбачева, тренирующаяся у Софьи Федченко, вышла из «Чкалов-арены» вечером 28 августа и не вернулась. Она жила вместе с тренером, так как родители посчитали, что ей таким образом будет легче добираться до места тренировок. Мать и отец Горбачевой живут в другом городе. Журналисты также сообщали, что девочка накануне поругалась с тренером.

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