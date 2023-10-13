Стало известно, кто украл миллионы у чемпионки Светланы Тимошининой

Появилась информация о том, кто именно украл у известного тренера по прыжкам в воду, многократной чемпионки Светланы Тимошининой 6,5 миллиона рублей. Деньги она передала так называемым курьерам, возраст которых составляет 18 и 19 лет. Подробности узнало издание mk.ru.

По данным источника, юноши просто выполняли поручение куратора, который высылал им адреса жертв. Они приезжали, забирали деньги и скрывались. После этого они передавали все начальству, и им платили зарплату. На данный момент известно, что они таким образом развели трех россиян. Одна из пострадавших Тимошинина. Она отдала мошенникам самую большую сумму.

Родственница одного из «курьеров» призналась, что на самом деле он просто повелся на легкие деньги. Ему обещали только за один выезд около 15-20 тысяч рублей. До этого он работал в магазине, а также в службе ночной доставки. На интересную прибыльную подработку он устроился вместе с другом. Всего наняли четверых молодых людей. Троих будут судить, а одного отпустили со штрафом, так как он несовершеннолетний.

Ранее в Москве вынесли приговор бывшему преподавателю Высшей школы экономики. Ему дали 13 лет лишения свободы за совращение школьниц по скайпу.