Стало известно, как убийца выследил женщину-участкового на берегу реки

Стали известны подобранности убийства женщины-участкового в Свердловской области. Оказалось, что преступник выследил сотрудницу правоохранительных органов на берегу реки, передает E1.ru.

В Екатеринбурге продолжается расследование дела по факту убийства женщины-участкового и матери двоих детей. По подозрению в совершении преступления был задержан экс-супруг жительницы Урала. Сначала семья погибшей считала мужчину адекватным человеком. Однако со временем он превратил жизнь бывшей жены в ад.

Супруг-тиран не позволял женщине общаться с родственниками, соседями и выходить из дома. Он контролировал каждый ее шаг. Кроме того, мужчина угрожал жене расправой. Последней каплей, заставившей жительницу Урала забрать детей и уехать к родителям, стало избиение. А через несколько недель женщину выследили на берегу реки и убили. Мужчину в маске видел приемный сын участкового.

Ранее в Красноярском крае следователи раскрыли убийство 23-летней давности. Жертвами злоумышленника стали девочки 16 и 17 лет.