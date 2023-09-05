Пришли в гараж к знакомому мужчине: убийство двух девушек кувалдой раскрыли спустя 23 года

Следователи установили личность мужчины, который жестоко расправился с двумя девушками в Красноярском крае. Убийство, совершенное 23 года назад, стало возможным раскрыть лишь после обнаружения тел погибших в этом году и признательных показаний подозреваемого, передает kp.ru.

По данным правоохранителей, преступление было совершено в небольшом городе Кодинске Красноярского края. В конце июня девушки 16 и 17 лет пришли в гараж к знакомому молодому человеку, которому на тот момент было 19 лет. Они потребовали у него вернуть долг в размере 800 рублей. Однако парень отказался передавать деньги.

Между знакомыми завязался конфликт. В ходе выяснения отношений молодой человек взял кувалду и в порыве злости нанес оппоненткам удары по голове. От полученных травм несовершеннолетние скончались. Убийца вынес тела из гаража и спрятал их в глубокой яме неподалеку.

В 2023 году правоохранителям удалось обнаружить трупы девушек. За месяц до этого задержанный по подозрению в совершении преступления мужчина уже дал признательные показания. В скором времени фигурант уголовного дела предстанет перед судом.

Ранее следователи раскрыли жестокое убийство девушки в Ачинске. Чтобы найти убийцу, им потребовалось 18 лет.