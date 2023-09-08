Стало известно, что содержалось в крови погибшей девушки из Каменска-Уральского
В крови погибшей девушки из Каменска-Уральского нашли высокое содержание кофеина.
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Стали известны результаты анализов загадочно погибшей школьницы из Каменска-Уральского. Выяснилось, что в крови девушки нашли высокое содержание кофеина. Об этом сообщает E1.ru.
По данным источника, это могло быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день смерти. Напомним, что школьница возвращалась поздно вечером домой с электрички. Она шла пешком около лесополосы, а на следующий день нашли ее тело без признаков жизни.
«Анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в ее крови», – сообщил источник в силовых структурах.
Кусочки тканей и органов отправили на гистологическую экспертизу, которая покажет, от чего именно умерла девочка.
«Это могут быть как скрытые повреждения, так и результат воздействия каких-то веществ или их комбинации», – добавил источник.
Ранее мы писали о том, как обвиняемый в убийстве девушки в Каменске-Уральском велосипедист прошел полиграф. Мужчина сознался, но в другом преступлении. Напомним, что отец девушки считает, что велосипедист, который ехал недалеко от школьницы, мог быть причастен к ее гибели. Он видел девушку и даже забрал у нее телефон, но, по его словам, школьницу не трогал.