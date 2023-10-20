Стало известно, что сказал пасынок Стаса Намина, когда сам набрал 112 после убийства

Стало известно, что сказал пасынок Стаса Намина в разговоре со 112 после убийства бабушки и младшего брата. Роман признал свою вину и рассказал подробности того страшного дня. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, что утром 19 октября стало известно о жестоком убийстве родственников музыканта Стаса Намина. Жертвами стали теща и сын легенды русского рока, их тела нашли в загородном доме. Вскоре выяснилось, что главным подозреваемым оказался приемный сын Намина, Роман Микоян.

Оказалось, что молодой человек позвонил матери со словами «Что я наделал», а после набрал номер экстренных служб 112. Появились подробности этого разговора.

«Два трупа, бабушка и брат, сдаюсь, прошу руки не выкручивать», — такое сообщение получили операторы экстренных служб.

По информации СМИ, в тот страшный вечер 39-летний Роман поехал ночевать к бабушке в Подмосковье. Он дождался пока женщина уснет и нанес удары ножом в грудь. После он позвонил брату и сказал, что бабушке плохо. Когда мужчина приехал, то получил три удара ножом в грудь.

Выясняется, что именно послужило причиной такого поступка. Есть версия о ревности мужчины и семейном конфликте, а также версия об имущественном споре.

Ранее мы писали о том, что вскрылись новые подробности об убийстве родственников Стаса Намина. Приемный сын артиста говорил после убийства, что его накажет Бог.