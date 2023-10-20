Говорил о Боге: вскрылись новые подробности об убийстве родственников Стаса Намина

Приемный сын Стаса Намина говорил после убийства, что его накажет Бог, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Утром 19 октября стало известно о жестоком убийстве родственников музыканта Стаса Намина. Жертвами стали теща и сын легенды русского рока, их тела нашли в загородном доме. Вскоре выяснилось, что главным подозреваемым оказался приемный сын Намина, Роман Микоян.

Как стало известно журналистам, в роковой вечер Микоян приехал к бабушке вместе с братом, чтобы помочь в огороде. Однако ближе к вечеру мужчина употребил наркотики. Когда об этом узнала его родственница, она начала его отчитывать. Находясь под действием веществ, Микоян нанес ей удары ножом. После этого он позвонил брату, который уже уехал и рассказал о произошедшем, попросив вернуться.

Однако, как сообщает источник, когда брат Романа вернулся на дачу, мужчина ударил ножом и его. После двойного убийства, в загородный дом приехала мать Микояна, которая обнаружила его лежащим в неадекватном состоянии на полу. Сообщается, что мужчина говорил странные вещи о том, что его накажет Бог.

Ранее мы писали о том, что появились детали допроса пасынка Намина после двойного убийства.