Стало известно, что контракт на охрану брянской школы закончился за неделю до трагедии
РЕН ТВ: контракт с охраной в брянской школе истек за неделю до трагедии.
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Брянская гимназия, где восьмиклассница расстреляла школьников, не обслуживалась частной охранной организацией в день трагедии. Контракт с ней истек 30 ноября, а новый не заключался.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на документ. В распоряжении издания оказался контракт на оказание услуг частной охраны.
В нем говорится: «Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 года, ежедневно, исключая воскресенье и праздничные дни».
По информации издания, новый документ не заключался: соответствующих данных нет. Это означает, что охранница, которую арестовали за халатность, находилась на работе незаконно.
Напомним, стрельба в гимназии произошла 7 декабря. Ученица пришла в школу с оружием отца и открыла стрельбу в классе. Одна школьница была убита, несколько детей пострадали, девочка-стрелок совершила суицид.
Застреленная ученица закрыла своим телом от пуль сверстников. Она стояла к убийце ближе всех.