Стали упрекать в пьянстве — он схватился за нож: мужчина расправился с бабушкой и мамой и скрылся

В Ялте местный житель расправился с мамой и бабушкой и скрылся. Причиной стал семейный конфликт: женщины запрещали ему пить, передает Telegram-канал Mash на волне.

Убийство произошло две недели назад в квартире на Цветочной улице. Женщины перестали выходить на связь. Знакомые забеспокоились и обратились за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов проверили жилище и нашли там трупы 73-летней пенсионерки и ее 53-летней дочери. На телах убитых зафиксировали ножевые ранения.

Через некоторое время стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался внук и сын погибших женщин. В ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что житель Ялты расправился с родственницами в пылу пьяной ссоры. Он схватился за нож и зарезал домочадцев. После россиянин попытался скрыться — его нашли в другом городе. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что турок приехал в Казань и перерезал жене горло. Убийство произошло в день рождения их общего сына.