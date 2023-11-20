Смывал кровь, пока не пришли родители: раскрыты новые подробности убийства мальчика в Ачинске

Несколько дней назад в Ачинске 12-летний мальчик признался, что убил своего одноклассника. В СК рассказали, что известно о семье зарубившего топором друга.

В тот роковой день мальчик ушел в гости к своему товарищу. Спустя сутки тело подростка обнаружили в реке Мазулька с признаками насильственной смерти.

Признался в убийстве его 12-летний друг, у которого ребенок был в тот день в гостях. Мальчик рассказал, что товарищ начал оскорблять его мать. Дети подрались, а затем, по словам подозреваемого, гость взял топор и начал махать им перед подростком. Последний отобрал у него орудие и ударил им обидчика в область затылка. Затем он добил одноклассника ножом.

Обвиняемый положил тело в тележку и скинул в реку. Во дворе дома обнаружили рюкзак погибшего, а в самой тележке и дома — следы крови.

Как пишет Kp.ru со ссылкой на региональный СК, подозреваемого воспитывала мама и отчим. Семья среднего достатка — кроме него в ней растет младший брат подростка.

Соседи также не могли вспомнить странностей в семье. Однако они говорили о подозреваемом в убийстве мальчике, что он был «хамовитым» ребенком, и с ним никто не общался. В момент трагедии отчим, был на работе, а мать на сохранении в больнице — они не знали о случившимся до приезда полиции.

Напомним, в СМИ появилась информация, что к убийству ребенка может быть причастен отчим одноклассника погибшего. Но эта версия не подтвердилась.