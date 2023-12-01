Стали известны личности задержанных по подозрению в похищении восьмилетней девочки

Стали известны подробности похищения восьмилетней девочки в Козельске Калужской области. Журналисты выяснили личности тех, кого задержали по подозрению в совершении преступления. Школьницу увезла в неизвестном направлении семья, членов которой называют «странными», передает Telegram-канал 112.

Похитители, которых оказалось четыре человека, приходятся друг другу близкими людьми. По данным журналистов, это члены одной семьи, которая проживает в деревне Касьяново.

Местные жители говорят, что отец, мать и двое сыновей вели закрытый образ жизни. Все называют их «странными». Также в ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что глава семейства ранее был судим за убийство. Сейчас все члены семьи находятся в отделении и дают показания.

Ранее сообщалось, что медики зафиксировали травмы груди и кистей у похищенной из Козельска девочки. По всей видимости, школьница пыталась вырваться из рук злоумышленников.