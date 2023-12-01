Преступники сильно сжимали ей руки: у похищенной восьмилетней девочки обнаружили травмы

Стали известны подробности истории с похищением восьмилетней девочки в Калужской области. Ребенка вернули родителям, а при осмотре у него обнаружили травмы груди и кистей, передает mk.ru.

Очевидцы похищения видели, как некая женщина подошла к девочке и позвала ее за собой в машину. После этого школьницу фактически затолкали в транспортное средство. Несовершеннолетняя не помнит, сколько ее возили на автомобиле. В какой-то момент ее высадили на трассе в другой области. Предполагается, что похитители испугались шумихи вокруг исчезновения девочки и решили избавиться от нее.

Через некоторое время школьницу нашли. При осмотре у нее зафиксировали неопасные тупые травмы груди и кистей рук. По всей видимости, она пыталась вырваться от похитителей, а они сжимали ей руки.

Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали подозреваемых в похищении девочки. Ими оказались трое мужчин и женщина.