Стали известны детали предсмертной переписки школьницы с отцом в Каменске-Уральском

Отец свердловской школьницы, которую нашли мертвой, рассказал о последней переписке, которая случилась перед ее смертью. Все произошло в Каменске-Уральском. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Школьницу нашли мертвой в лесополосе в Свердловской области без признаков насильственной смерти. По данным СМИ, она ехала домой на поздней электричке и прошла часть пути пешком через лесополосу. Перед смертью в переписке с отцом она обсуждала завтрашний день и аренду квартир.

«Как сейчас понимаю, весь этот путь мы с ней обсуждали ее завтрашний день в переписке, она скидывала мне варианты аренды квартир», — сказал отец девушки.

Подчеркивается, что родственник не поверил в версию о том, что девушке стало плохо. Отец сказал, что в случае плохого самочувствия человек «не пойдет в ночной лес». Также родитель уточнил, что дочь не употребляла запрещенные вещества. Он сомневается, что человек под запрещенными веществами станет общаться со своим отцом.

По словам родителя, никаких выявленных болезней у нее не было. В медицинское учреждение обращалась только с простудой.

Отмечается, что в день смерти девушка проходила стажировку в крупной компании и планировала продолжать там работать. Сейчас следователи проводят проверки и устанавливают возможных очевидцев, а тело школьницы направили на экспертизу для выяснения причины смерти.

Ранее сообщалось, что перед смертью 16-летняя свердловчанка просила не убивать и не насиловать ее.