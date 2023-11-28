Двух мужчин арестовали за похищение супруги бизнесмена и расправу над ней

Суд избрал меру пресечения в отношении двух мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве жительницы Новороссийска. На время следствия они будут находится под стражей, передает Telegram-канал Kub Mash.

Всего в похищении женщины были задействованы трое человек. Мужчины тщательно готовились к преступлению и отрабатывали его на других жертвах. Они дважды угоняли автомобили и увозили их владельцев в лес.

В пятницу, 24 ноября, злоумышленники подкараулили супругу бизнесмена, которая шла на тренировку, похитили ее и увезли в лес. Там они убили женщину ножом, а после позвонили ее мужу и потребовали выкуп.

Бизнесмен сразу же обратился в полицию за помощью. Через несколько дней стражи порядка нашли труп женщины и задержали ее убийц. Один из похитителей скончался во время допроса, а двух других — арестовали на время следствия.

Ранее в Орловской области мужчины похитили девочку и попытались вывезти в другой регион. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.