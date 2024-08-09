Стали бить, скрутили и накричали: пассажиры автобуса сдали полиции пенсионера из-за фразы о ЧВК «Вагнер»

Пожилого москвича сдали полиции за фразу о ЧВК «Вагнер». Пассажирам автобуса послышалось, что 87-летний пенсионер назвал бойцов подразделения убийцами, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным СМИ, инцидент произошел в общественном транспорте. Пассажирам послышалось, что во время разговора о «ЧВК Вагнер» пожилой житель столицы РФ допустил резкое высказывание: он якобы назвал бойцов убийцами.

После этого особо активные граждане стали бить мужчину. Они накричали на пенсионера, скрутили, а затем сдали сотрудникам правоохранительных органов.

Стражи порядка выяснили у сторон конфликта детали произошедшего. Пенсионера, которого привели «активисты», они задерживать не стали. Также они не стали составлять на москвича административный проколол.

Ранее в Санкт-Петербурге вандалы облили краской памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Кроме того, они вставили ему в руку игрушку для взрослых.