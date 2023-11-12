Стала известна причина гибели 30-летнего футболиста на сочинском пляже

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 30-летнего футболиста Алексея Лесина на пляже в Сочи. По предварительной версии, мужчина скончался в результате утопления, пишет News.ru.

Правоохранители начали уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности. Сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило в полицию 6 ноября. В тот день Лесина вытащили мертвым из воды в районе улицы Бестужева в Сочи. Футболист приехал в южный город из Республики Чувашия.

До гибели, как выяснили стражи порядка, спортсмен находился с коллегами в баре. После этого они посетили еще одно заведение, которое Лесин уже покинул в одиночку. Дальнейший маршрут мужчины предстоит выяснить правоохранителям в ходе расследования дела.

В Сочи Лесин приехал на всероссийские соревнования. За годы карьеры в футболе он успел сыграть за «Чебоксары», «Химик-Август» и чебоксарское «Динамо».

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