Стал жертвой несовершеннолетнего «маньяка»: мальчика изнасиловали в туалете школы-интерната

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте, который произошел в одной из школ-интернатов Санкт-Петербурге. Там несовершеннолетний ученик изнасиловал 14-летнего мальчика, передает 78.ru.

Стражи порядка узнали о случившемся от матери пострадавшего. Женщина обратилась в полицию еще 7 сентября. Она рассказала правоохранителям, что ее сын стал жертвой изнасилования. По словам петербурженки, несовершеннолетний «маньяк» надругался над мальчиком в туалете учебного заведения. После сообщения женщины полицейские приехали в школу-интернат и задержали подозреваемого в совершении преступления.

В отделении несовершеннолетнего допросили. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее похожий инцидент произошел в одном из сиротских домов Северной столицы. Несовершеннолетнего мальчика изнасиловали в комнате, пока воспитателей не было рядом.