Стал задыхаться и потерял сознание: житель Ленобласти попал в реанимацию после укуса насекомого

Врачи спасли жителя Волхова Ленинградской области, который попал в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину экстренно госпитализировали после укуса насекомого, передает 78.ru.

Россиянин почувствовал силью боль, когда искал в сумке инструменты. Пострадавший сопоставил ее с разрядом тока. Через некоторое время он стал задыхаться и вследствие потерял сознание.

Житель Волхова поступил в больницу, находясь на грани жизни и смерти. Пациента разместили в реанимации. Уже сейчас, по информации журналистов, ему ничего не угрожает.

Врачи подозревают, что мужчину укусил неизвестный паразит. На пальце мужчины осталась характерная для этого рана.

Ранее в Новосибирской области дачнику пробило голову градом. Кусочки льда достигали размером куриное яйцо.