Это продолжалось семь лет: задержан мужчина, подозреваемый в съемках порно с ребенком

В Ростовской области задержан мужчина, которого подозревают в съемках порно с несовершеннолетней. Это было еще 11 лет назад, но предполагаемого педофила нашли только сейчас. О нем рассказала повзрослевшая героиня интимных роликов. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, снимки девочки прислали в базу данных Интерпола. Оказалось, что на них была жительница Волгодонска. Правоохранители нашли ее и расспросили о случившемся. Девушка рассказала, что в возрасте шести лет общалась с местным жителем, которому на тот момент было 30 лет. Он заставлял ее сниматься в подобных роликах и включал видео для взрослых, чтобы она повторяла движения, сам тоже принимал в это участие. Все это продолжалось семь лет.

Мужчину нашли и задержали. Во время обыска у него обнаружили девять жестких дисков и флешки с интимными видео. Подозреваемый не стал врать и признался во всем. Возбуждено уголовное дело. С девушкой все в порядке, она ведет обычную жизнь.

Ранее мы писали о том, что москвичка заставляла 12-летнюю дочь заниматься с ней сексом на камеру и продавала видео педофилам. За совершенные преступления 41-летней женщине грозит до 20 лет колонии.