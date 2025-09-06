Бил в дверь и сыпал угрозами: стендапер Сергей Орлов заступился за сотрудниц бутика, на которых напал дебошир

Известный российский комик Сергей Орлов защитил сотрудниц бутика в Москве. На девушек хотел напасть дебошир, который преследовал их, а после ломился в магазин, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на Малой Бронной. Сотрудницы бутика рассказали журналистам, что за одной из девушек изначально увязался некий мужчина. Агрессивный незнакомец преследовал москвичку до самой работы.

Когда работница магазина попала во внутрь через черный вход, то хулиган стал пытаться проникнуть в бутик за ней. Дебошир ломился в дверь и сыпал угрозами.

В это время мимо проходил Сергей Орлов. Комик вступил в диалог с мужчиной и попросил его успокоиться. Все удалось решить мирно. Как только незнакомец отстал от девушек, те обратились в полицию.

