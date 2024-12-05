Стал быстрее уставать: раскрыты обстоятельства смерти звездного врача-диетолога Алексея Ковалькова

В клинике умершего звездного врача-диетолога Алексея Ковалькова рассказали, что ему стало хуже 1,5 недели назад. Медик жаловался, что стал быстрее уставать.

Об этом сообщил управляющий клиникой Максим Славин. Его комментарий приводит NEWS.ru.

По словам Славина, врач 4 года боролся с недугом и прошел «немеренное количество химиотерапии – чуть ли не 20 курсов». При этом Ковальков до последнего работал и «умирать не собирался».

«Глобально ему стало хуже недели полторы назад, говорил, что стал быстрее уставать», - поделился Славин.

О смерти 62-летнего врача стало известно 5 декабря. Ковальков считался одним из самых востребованных диетологов - он помогал звездам похудеть. Он и сам сбросил 80 кг. 6 декабря в Москве состоится прощание с врачом-диетологом.