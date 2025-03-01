Стабильно в тяжелом состоянии: врачи борются за жизнь мальчика, которого парализовало после батута

Челябинские врачи спасают мальчика, который пострадал после игр на батуте. Ребенка парализовало из-за падения с высоты трех метров. Он находится в стабильно тяжелом состоянии с декабря, передает Telegram-канал 74.RU| Новости Челябинска.

Инцидент произошел в банкетном зале, где несовершеннолетний отдых вместе с друзьями и родителями. Ребенок пошел играть на батут, а через некоторое время ему потребовалась экстренная помощь. Мальчик высоко подлетел, перемахнул через ограждение и упал. В больницу пострадавший попал в состоянии комы.

У юного пациента диагностировали переломы свода и основания черепа. Сдавленные кости вызвали отек мозга, выяснили журналист. В январе ребенка перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно о состоянии мальчика, на которого напали хаски в Сочи. У него не прижились откушенные нос и губа.