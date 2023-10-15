Отец устал ссориться с сыном из-за компьютера и доложил на него в полицию

В Москве отец решил необычным способом наказать сына, который проводил слишком много времени за компьютером. Мужчина позвонил сотрудникам полиции и утверждал, что его сын угрожает ему ножом.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, семейный инцидент произошел в квартире на улице Полярной в Северном Медведкове. Весь спор начался из-за того, что сын вместо того, чтобы делать домашнее задание, играл на компьютере несколько часов подряд. Когда отец попросил его остановиться и громко высказал свое недовольство, подросток обиделся и пригрозил позвонить в полицию.

В ответ на это, отец в ярости схватил телефон и сам позвонил в полицию. Он заявил, что его сын нападает на него с ножом.

Приехавшие на место сотрудники полиции не одобрили такие методы воспитания рассерженного отца и отвезли его в полицейский участок, где провели беседу о неприемлемости ложных вызовов.

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