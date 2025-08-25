Ссора в детской комнате закончилась поножовщиной: 8-летняя девочка едва не зарезала одноклассника

В Туринске Свердловской области 8-летняя девочка напала с ножом на одноклассника. Мальчику повезло, и он отделался легким ранением, передает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру.

Ссора между несовершеннолетними произошла в детской комнате из-за обзывательств. В руке у школьницы оказался нож, который она впоследствии вонзила в плечо мальчику.

Родители забрали сына из образовательного учреждения и доставили его в больницу. Пострадавшему ребенку наложили швы и оказали другую необходимую помощь.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать моральную компенсацию с родителей школьницы, устроившей поножовщину. В итоге их обязали выплатить потерпевшим 50 тысяч рублей.

Ранее в Новом Уренгое пятиклассник набросился с ножом на одноклассницу. Девочку спасла куртка, которая смягчила удар опасным предметом.