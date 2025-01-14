Сроки премии «Оскар» снова перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Американская киноакадемия вновь объявила о переносе даты оглашения номинантов на премию «Оскар» из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров. Мероприятие, которое было запланировано на 19 января, решено сдвинуть на 23 — и провести его онлайн.

Также был отменен ежегодный обед номинантов на «Оскар», изначальной датой которого полагалось 10 февраля. При этом, как пишет The Variety, сама церемония вручения должна пройти в соответствии с графиком, 2 марта.

Кроме того, церемония вручения наград за научные и технические достижения, которая была назначена на вторник, 18 февраля, будет перенесена на более позднюю дату, которая пока не определена.

Ранее мы писали о том, что принца Гарри и его супругу Меган Маркл обвинили в попытках «привлечь внимание» и «поднять рейтинги» за счет калифорнийских пожаров.