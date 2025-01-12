«Стараются поднять рейтинг»: Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хайпе на трагедии в Калифорнии

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл обвинили в их самопиаре на трагедии в Калифорнии.

Герцоги Сассекские вызвались помочь людям, пострадавшим во время разрушительных лесных пожаров в Калифорнии. Представители королевской семьи выступили в качестве волонтеров, раздавая еду жертвам трагедии и параллельно общаясь с ними в Пасадене.

Старания и сострадание сына короля Великобритании Карла III и его жены оценил и сам мэр Пасадены Виктор Гордо, подчеркнув, что принц Гарри и Меган, избегающие большого количества внимания, оказали первую помощь пострадавшим.

Однако не все оценили поддержку герцогов Сассекских. Некоторые уже успели обвинить принца и его супругу в «хайпе» на трагедии в Калифорнии. Это произошло из-за того, кадры, на которых они были запечатлены во время оказания помощи и поддержки, попали в эфир телеканала Fox. Подробности приводит изданием People.

После чего пользователи социальных сетей выразили общее негодование, не согласившись с похвалой мэра в сторону герцогов: они уверены, что принц Гарри и Меган Маркл решили таким образом пропиариться: «Приехала королева драмы»; «У них выходит шоу и стараются поднять рейтинг»; «Привет, крестьяне, вот вам обнимашки».

До этого также сообщалось, что Гарри и Меган впустили в свой особняк, расположенный в Монтесито, для друзей и близких, которые вынуждены были эвакуироваться из-за лесных пожаров в Калифорнии.

Ранее мы писали о том, что заморозившая эмбрионы экс-девушка принца Гарри ждет второго ребенка.