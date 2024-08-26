Среди заложников в ИК-19 могла оказаться женщина-психолог

Среди заложников в ИК-19 Волгоградской области могла оказаться женщина-психолог. Она была в составе дисциплинарной комиссии, во время которой четверо осужденных с ножами и молотками напали на сотрудников колонии и сидельцев.

Подробности приводит aif.ru со ссылкой на одного из бывших руководителей пенитенциарной системы.

По его информации, в пятницу обычно коллегиально решаются какие-то проблемы с осужденными: выносятся наказания и поощрения. На комиссию приводят 10-12 заключенных.

Известно, что сначала террористы захватили заключенных, а затем ворвались в кабинет к начальнику. Кроме него, там находились заместитель по безопасности и оперативной работе, а также женщина-психолог – психолог всегда присутствует на комиссии.

Полковник Девятов приказал ей бежать и выбросил из окна второго этажа, а сам отбивался от захватчиков. Источник сообщил, что состояние сотрудника тяжелое, но не критическое.

По словам силовика, захватчиков не поддержали другие сидельцы, хотя среднеазиатов в колонии было около 200 человек. Один из них даже встал на защиту сотрудников колонии.