Среди выживших при крушении в Актау была турагент, к которой подали 9 исков

Среди выживших при крушении самолета в Актау была турагент из Владивостока, к которой подали 9 исков. Она представлялась сотрудницей известной компании и оформляла путевки, но люди оставались без отдыха.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

34-летняя девушка находилась в Баку по работе – она прилетела ночью из Внуково. Сегодня возвращалась домой.

По информации источника, в суд на девушку подали 9 исков. По одному из них заседание должно состояться в феврале.

Известно, что две компании, где она работала турагентом, ликвидированы. Соответствующее решение приняла ФНС.

Мама девушки сообщила, что дочь в больнице после авиакатастрофы, она в шоковом состоянии.

Ранее сообщалось, что одна из пассажирок упавшего самолета летела в дочери и внукам встречать Новый год.