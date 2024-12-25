«Не знаю, где ее искать»: пассажирка упавшего в Актау самолета летела к дочери на Новый год

Одна из пассажирок упавшего в Актау самолета направлялась к дочери и внукам, чтобы вместе с ними встретить Новый год. После новостей о разбившемся воздушном судне родные не могут связаться с женщиной. Об этом рассказал ее муж ИА Регнуму.

Супруг пассажирки сообщил, что его жена летела в Нальчик. Там она должна была воссоединиться с детьми. Муж хотел присоединиться к ней в январе. Сейчас он не знает, сможет ли еще когда-нибудь увидеть возлюбленную.

«Она уже была в дороге, сказала, что всё хорошо. После этого разговора я уже не мог с ней связаться, телефон недоступен. Я сейчас ничего не понимаю, мне никто не звонил. Я не знаю, где её искать», - поделился муж женщины.

Пока родственники пропавшей обзванивают больницы, чтобы узнать, что с ней произошло. Неизвестно, числится ли она в числе выживших или нет.

Напомним, что самолет Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау 25 декабря. Причиной падения могло стать столкновение со стаей птиц.

Ранее стало известно, что выжившие при крушении самолета в Актау находятся в очень тяжелом состоянии.