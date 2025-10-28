«Среди ночи раздались крики»: бывший егерь назвал основные странности в пропаже семьи в Красноярском крае

Бывший егерь экстремального кордона Телецкого озера Кокши на Алтае Сергей Усик назвал основные странности в деле о пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Он задался вопросом, почему на месте исчезновения супругов и их ребенка до сих пор не обнаружено никаких следов.

«Загадок много остается. Потому что следов от трех человек, да еще с собакой и вещами, вообще никаких нет», — передает слова Усика Kp.ru.

Также таежника удивило, что пара взяла с собой в поход пятилетнего ребенка. Он отметил, что в нынешнем сезоне в тайге особенно опасно — в лесу много медведей. Он напомнил, что животные были замечены с квадракоптера во время поиска семьи.

Однако, по его словам, лесным зверям не нужны человеческие вещи. Поэтому следы нападения остались бы, их просто еще не нашли. Версия с нападением на семью медведя остается пока одной из основных, добавил специалист.

Бывший егерь рассказал, что в его практике уже был случай, когда медведь утащил человека прямо с палаткой. Трагедия произошла в 1996 году на Камчатке.

«Среди ночи раздались крики, медведь сгреб его вместе с палаткой, выскочившие среди ночи люди не сумели ничего сделать», — вспомнил Усик.

Однако, эксперт не исключает и криминальную версию пропажи Усольцевых. Он считает, что в лесу могли находиться посторонние люди, особенно недалеко от населенных пунктов.

Ранее мы писали, что пропавшие Усольцевы могли инсценировать свое исчезновение, чтобы сбежать в США.